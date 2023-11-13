Тренерский штаб сборной выступил против возвращения российских гимнастов на условиях FIG

Валентина Родионенко отметила, что Международная федерация гимнастики в критериях допуска по жесткости превзошла МОК

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике категорически не согласен с условиями, на которых Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Мы не согласны ни с одним из критериев допуска, которые выработала FIG, - сказала Родионенко. - Пока международная федерация не внесет изменения в свой документ, спортсменов отправлять на старты мы не будем. Это решение тренерского штаба сборной".

"Мы не могли решить иначе. Нам предлагают выступать под каким-то голубым флагом. Международная федерация в этих критериях по жесткости даже превзошла рекомендации Международного олимпийского комитета", - добавила собеседница ТАСС.

Согласно критериям FIG до международных соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям России и Белоруссии будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

До участия в соревнованиях также могут быть допущены главы делегаций, тренеры, врачи и физиотерапевты. Российские или белорусские государственные служащие и официальные лица не могут быть приглашены или аккредитованы на любые мероприятия под эгидой FIG, а также не могут быть заявлены в качестве вспомогательного персонала.

Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена атлет должен подать платную заявку в FIG. Оплата рассмотрения заявки ложится полностью на плечи атлета. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней. В случае несогласия с решением заинтересованная национальная федерация имеет право в течение 10 дней обжаловать решение FIG в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.