13 ноября, 08:01
Сборные по футболу

В сборной Кубы по футболу объяснили решение сыграть с командой России

Для кубинских игроков очень выгодно встретиться с таким соперником, как команда России, отметили в пресс-службе национальной команды

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу является сильной командой, для кубинцев товарищеская игра будет полезной. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе сборной Кубы.

3 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдет 20 ноября на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.

"Сборная России по футболу - отличная команда, она занимает очень хорошую позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), - сообщили в пресс-службе сборной Кубы. - Для нас очень выгодно встретиться с таким соперником, как Россия, конечно, это интересно для наших игроков, потому что это, несомненно, будет трудной задачей, которая потребует тщательного изучения. Мы столкнемся с футболом, который тактически отличается от того, в который играют в зоне КОНКАКАФ, и это очень полезно".

Сборная Кубы располагается на 169-й строчке рейтинга ФИФА, россияне - на 39-м месте.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. 

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