13 ноября, 08:06
Сборные по футболу

На матч сборных России и Кубы по футболу продали более 15 тыс. билетов

Встреча пройдет в Волгограде 20 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 15 тыс. билетов продано на товарищеский матч сборных России и Кубы по футболу. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"На данный момент на матч сборных России и Кубы продано более 15 тыс. билетов", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Самый дешевый билет на игру стоит 500 рублей, также доступны билеты стоимостью 800, 1 500, 2 000 и 2 500 рублей.

Игра сборной России с командой Кубы состоится 20 ноября на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск. 

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