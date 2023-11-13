13 ноября, 08:29
Футбол в России

КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков "Зенита" на матче с "Краснодаром"

Орган также рассмотрит удаление игрока "Урала" Юрия Газинского

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирование болельщиками "Зенита" ненормативной лексики в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги с "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Матч прошел в Санкт-Петербурге 11 ноября и завершился вничью со счетом 1:1. "Краснодар" идет на первом месте в таблице, опережая "Зенит" на два очка.

"Будет рассмотрено скандирование болельщиками "Зенита" ненормативной лексики, а также выход за пределы техзоны тренера команды [Вильяма] Оливейры и выход на поле замененного игрока Клаудиньо", - сказал Григорьянц.

"Также мы рассмотрим удаление игрока "Урала" [Юрия] Газинского за агрессивное поведение и неподобающее поведение команды "Урал", у которой четыре игрока получили предупреждения и один удалился", - добавил он, говоря про матч "Крылья Советов" - "Урал" (3:1).

Кроме этого, КДК рассмотрит бросание бутылки на поле со скамейки запасных ЦСКА в матче с "Факелом" (1:1) и бросание бутылки на поле болельщиками "Факела". Заседание комитета состоится 15 ноября. 

Теги:
Российский футбол
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