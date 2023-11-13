13 ноября, 09:12
Итоговый турнир ATP

Тарпищев: преждевременно называть Алькараса фаворитом в группе с Медведевым и Рублевым

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Александр Щербак/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Александр Щербак/ ТАСС

Глава Федерации тенниса России отметил, что в группе А многое станет понятно после первого игрового дня

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Считать испанца Карлоса Алькараса фаворитом группы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в которой играют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, преждевременно. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев и Рублев сыграют друг с другом в первом матче группового этапа Итогового турнира. Также их соперниками по квартету являются вторая ракетка мира Алькарас и представитель Германии Александр Зверев, занимающий восьмую строчку мирового рейтинга.

"Говорить о том, что Алькарас фаворит в группе с Даней и Андреем, пока рано. Непонятно, как испанец будет играть, надо будет посмотреть на его состояние. Может, он совсем разобранный, - сказал Тарпищев. - После первого игрового дня многое будет понятно в этой группе".

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. 

Теги:
Итоговый турнир ATPТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич
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