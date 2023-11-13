13 ноября, 09:44
Итоговый турнир ATP

Ольховский считает, что в матче Медведева и Рублева на Итоговом турнире нет фаворита

Победитель игры получит неплохой задел для выхода из группы, подчеркнул Андрей Ольховский

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Матч между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в первом туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) будет интересным, в нем нет фаворита. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Я жду очень интересный матч, для меня в нем нет фаворита. Пока непонятно, в какой форме подошли ребята. Андрей здорово выступил на последнем турнире в Париже, а Даня, наоборот, там быстро проиграл, но при этом у него больше было времени подготовиться. Победитель матча получит неплохой задел для выхода из группы", - сказал Ольховский.

Начало матча между Медведевым и Рублевым запланировано на 23:00 мск. В другом матче группы сыграют испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев. Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине и завершится 19 ноября. 

Теги:
Итоговый турнир ATP
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