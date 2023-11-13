Чесноков ожидает равной игры между теннисистами Медведевым и Рублевым

Оба спортсмена находятся в хорошей форме, отметил Андрей Чесноков

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев находятся в хорошей форме, поэтому их игра в матче первого тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) будет равной. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Сейчас оба находятся в хорошей форме. Рублев играл на равных с [Новаком] Джоковичем (Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале "Мастерса" в Париже - прим. ТАСС), я не знаю, как серб уполз от него, а Медведеву в Париже немного не повезло с сеткой, он вполне мог дойти до финала. Мне кажется, будет равная игра, его исход решат два-три мяча. Не буду ни за кого болеть, но с удовольствием посмотрю", - сказал Чесноков.

Начало матча между Медведевым и Рублевым запланировано на 23:00 мск. В другом матче группы сыграют испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев. Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине и завершится 19 ноября.