Чемпион мира по лыжному ориентированию Ламов сменил российское гражданство на шведское

Федерация спортивного ориентирования России не будет препятствовать выступлению спортсмена под шведским флагом, отметил вице-президент организации

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Неоднократный чемпион мира и Европы по спортивному ориентированию на лыжах в составе сборной России Андрей Ламов будет выступать за Швецию. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Виктор Елизаров.

"У нас есть информация о том, что Андрей Ламов теперь будет выступать за Швецию, - сказал Елизаров. - Все к этому шло, спортсмен живет в этой стране много лет, у него жена шведка. Его уход, конечно, является определенной потерей для нашей сборной, он был одним из ее лидеров. Но ничего, мы с этим справимся".

"Мы давно понимали, что этим все закончится. Федерация спортивного ориентирования России не будет препятствовать выступлению Ламова под шведским флагом", - добавил собеседник ТАСС.

Ламову 37 лет, на внутрироссийских стартах он представлял Вологодскую область. Последний раз он выступал на чемпионате мира в 2021 году в Эстонии, когда в нейтральном статусе завоевал серебро в индивидуальной гонке преследования и золото - в эстафете вместе Аленой Трапезниковой.

Всего на счету Ламова семь золотых и шесть серебряных наград мировых первенств.