В Югре заявили об отлично подготовленных трассах для Международной лиги клубного биатлона

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет в Ханты-Мансийске 18-19 ноября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноября. /ТАСС/. Трассы в Ханты-Мансийске, где пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона, отлично подготовлены, дожди и теплая погода не являются помехой для проведения соревнований. Об этом ТАСС сообщил директор "Юграмегаспорта" Артем Сухорущенко.

В последние несколько суток в Ханты-Мансийске стоит теплая погода. Накануне фиксировался плюс один градус, таял снег, во многих местах в городе образовались лужи, шел дождь. 14-15 ноября прогнозируется до плюс двух градусов тепла.

"Ноябрьские дожди - не помеха для проведения соревнований. Что касается культурной составляющей, уже известно, что культурно-досуговый центр "Октябрь" устроит флешмоб со зрителями, а в перерыве будет концерт с участием местных исполнителей", - сказал Сухорущенко.

По его словам, достаточно большой объем работы при проведении данного мероприятия берет на себя Международная лига клубного биатлона. "Мы предоставляем стадион. Наши трассы отлично подготовлены, что отметили тренирующиеся у нас команды лыжников и биатлонистов из России и Белоруссии", - добавил Сухорущенко.

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. Учредителями лиги стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов соревнований.