13 ноября, 12:23
Фиджитал-спорт

Трофей "Игр будущего" побывает в космосе

До отправки на МКС трофей посетит семь городов России

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Главный трофей международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" побывает на Международной космической станции (МКС). Перед тем как стартовать с Байконура в космос, трофей посетит семь городов России, сообщили ТАСС в пресс-службе "Игр будущего".

"Путь трофея "Игр будущего" начнется 14 ноября в Москве. Отправной точкой экспедиции станет ВДНХ, где в этот день пройдет церемония "100 дней до "Игр будущего" с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В столице трофей главного международного спортивного события 2024 года погрузят в проверенную временем "Буханку" производства Ульяновского автомобильного завода, которой за две недели предстоит преодолеть несколько тысяч километров", - говорится в сообщении.

Из Москвы кортеж с трофеем поедет в Нижний Новгород, где 16 и 17 ноября планируется посещение Богоявленского детского дома, закладывание послания будущим фиджитал-спортсменам, а также турнир по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу. 18 ноября трофей прибудет в столицу "Игр будущего" Казань. Там участники смогут исследовать робототехнику: посетят лабораторию научных исследований в Иннополисе, пообщаются с учеными и познакомятся с их последними разработками. 19 ноября трофей посетит экстрим-парк "Урам" и IT-парк, где его увидят все желающие.

Далее путь трофея лежит через Ульяновск. Жители города 21 ноября посмотрят на трофей в "Татьяна-Арене", где состоятся соревнования по фиджитал-дисциплине JustDancе, и на "Волга-Спорт-Арене" - там их ждут шоу дронов и фиджитал-керлинг. В Самару трофей "Игр будущего" прибудет 23 ноября. Там он сначала побывает в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева. Затем трофей привезут во Дворец спорта, где состоится турнир по фиджитал-футболу. В Уфе кортеж окажется 25 ноября, чтобы посетить Уфимский университет науки и технологий и Башкирский государственный медицинский университет. В последнем состоится финал чемпионата республики по тактическому двоеборью "Самрау". В Оренбурге трофей окажется 27 ноября. Сначала его ждут в технопарке Оренбургского государственного педагогического университета, а затем - в Институте физической культуры и спорта, где пройдет турнир по фиджитал-ММА и фиджитал-баскетболу.

"В первый день зимы кортеж окажется в финальной точке своего пути - на территории космодрома Байконур. Оттуда 1 декабря произойдет запуск капсулы с трофеем на МКС. Из космоса трофей вернется в 2024 году, после чего будет экспонирован в Казани на "Играх будущего", - сообщает пресс-служба.

Об "Играх будущего"

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

Теги:
Фиджитал-спорт
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