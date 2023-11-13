13 ноября, 12:37
Допинг в спорте

Дисквалификацию бывшего главы Федерации бодибилдинга Москвы Макшанцева сократили втрое

Такое решение принял Национальный центр спортивного арбитража

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Национальный центр спортивного арбитража сократил с 12 до 4 лет срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил бывшего президента Федерации бодибилдинга Москвы Олега Макшанцева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Национальный центр спортивного арбитража отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 14 октября 2021 года, признал Олега Макшанцева совершившим нарушение, предусмотренное п. 4.5 общероссийских антидопинговых правил, и применил к нему санкцию в виде дисквалификации сроком на четыре года, с зачетом отбытого срока дисквалификации с 14 октября 2021 года", - сказала собеседница ТАСС.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА в октябре 2021 года принял решение дисквалифицировать Макшанцева на 12 лет за нарушение п. 4.5 и п. 4.9 общероссийских антидопинговых правил. Функционер понес наказание за то, что препятствовал работе инспекторов допинг-контроля на чемпионате Москвы по бодибилдингу, который проходил в октябре 2021 года в столичном отеле "Космос". 

Теги:
Допинг
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