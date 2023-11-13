13 ноября, 12:49
Летние олимпийские виды спорта

Титов: решение о выступлении в нейтральном статусе будут принимать сами гимнасты

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Максим Чурусов/ ТАСС
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов
© Максим Чурусов/ ТАСС

Президент Федерации спортивной гимнастики России отметил, что сейчас преждевременно говорить о том, что никто из российских спортсменов не выступит на международных соревнованиях

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Критерии присвоения нейтрального статуса российским и белорусским гимнастам очень непростые и нуждаются в тщательном изучении, однако решение о выступлении на соревнованиях на условиях Международной федерации гимнастики (FIG) остается прерогативой самих спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) и член исполкома FIG Василий Титов.

"Я хочу напомнить историю вопроса, исполнительный комитет FIG принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе к международным соревнованиям с 1 января 2024 года, - сказал Титов. - Но при этом FIG достаточно долго разрабатывала критерии определения нейтральности, которые мы получили в конце прошлой недели. Сейчас мы их внимательно изучаем, они очень непростые".

Собеседник ТАСС отметил, что только после тщательного изучения критериев он сможет сказать, удастся ли кому-то из российских спортсменов выполнить условия FIG, чтобы поехать на международные турниры, или нет. "Принимать решение об участии в нейтральном статусе будут сами спортсмены, кто теоретически сможет соответствовать условиям нейтральности. При этом будет важна позиция каждой российской федерации по отдельным гимнастическим дисциплинам", - подчеркнул Титов.

"Сегодня я не возьмусь сказать, в состоянии ли мы выполнить те условия, которые нам были обозначены. Они, повторюсь, весьма сложные. Но сейчас утверждать однозначно, что ни один из российских спортсменов никуда не поедет, думаю, несколько преждевременно", - заключил глава ФСГР.

О критериях FIG

Согласно критериям FIG до международных соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям России и Белоруссии будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

До участия в соревнованиях также могут быть допущены главы делегаций, тренеры, врачи и физиотерапевты. Российские или белорусские государственные служащие и официальные лица не могут быть приглашены или аккредитованы на любые мероприятия под эгидой FIG, а также не могут быть заявлены в качестве вспомогательного персонала.

Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена атлет должен подать платную заявку в FIG. Оплата рассмотрения заявки ложится полностью на плечи атлета. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней. В случае несогласия с решением заинтересованная национальная федерация имеет право в течение 10 дней обжаловать решение FIG в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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