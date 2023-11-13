13 ноября, 12:52,
обновлено 13 ноября, 13:19
Фигурное катание

Серебряные призеры Олимпиады фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Евгения Тарасова отметила, что карьеры пары была успешной

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили спортивную карьеру. Об этом они заявили в эфире подкаста "Произвольная программа" на Первом канале.

"Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать не будем", - сказал Морозов.

"Я просил год назад, чтобы мы еще покатались, Женю не пришлось долго уговаривать. Сказал - давай еще покайфуем на соревнованиях без нервотрепки, без напряжения, для себя. Женя согласилась", - добавил Морозов. 

"Успешная ли карьера? Да, дальше - грандиозные планы", - сказала Тарасова.

Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год, спортсмены выступали в парном катании. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании. На Играх в Пекине пара по итогам двух программ показала результат 239,25 балла, на 0,53 балла уступив китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну, побившим мировой рекорд. Тарасова и Морозов стали двукратными серебряными призерами чемпионатов мира (2018, 2019), двукратными победителями (2017, 2018) и трехкратными серебряными призерами (2019, 2020, 2022) чемпионатов Европы. Пара тренировалась у Нины Мозер, Максима Транькова, Сергея Дудакова и Этери Тутберидзе. 

Теги:
Фигурное катание
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