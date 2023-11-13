13 ноября, 13:04
Фигурное катание

Траньков рассказал о переходе фигуристов Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе

Спортсмены тренировались в группе Этери Тутберидзе с весны 2021 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тренер фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков не хотел переходить в группу Этери Тутберидзе, но спортсмены убедили его в необходимости этого. Об этом Траньков рассказал в эфире подкаста "Произвольная программа" на Первом канале.

"Это я спродюсировал [переход к Тутберидзе]. Мы были в Нидерландах, там был Даниил [Глейхенгауз] с Морисом [Квителашвили], - сказал Траньков. - Мы тогда общались с Даней, и я закинул ему идею, что мы должны попасть на Игры всем нашим клубом, и это будет очень сильная команда. Я понимал, что без льда нам будет сложно. Даня донес эту идею до Этери Георгиевны, и они были готовы".

"Но после чемпионата мира у меня началась депрессия, о чем сейчас говорить не модно, - продолжил он. - У меня опускались руки, я уже не понимал, что и как. Я толкал вас, но сам не хотел идти. Мне почему-то стало интересно, почему вы сказали - если пойдем, только с ним?" "На переправе коней не меняют", - ответил Морозов.

Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год, в паре они выступали с 2012 года, 13 ноября фигуристы объявили о завершении карьеры. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в командных (2018) и личных соревнованиях (2022), двукратными вице-чемпионами мира (2018, 2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2017), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018). С весны 2021 года они тренировались в группе Этери Тутберидзе. 

Теги:
Фигурное катание
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