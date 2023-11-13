13 ноября, 13:51
Фигурное катание

Авербух рассказал о сожалении из-за отсутствия золота Олимпиады у Тарасовой и Морозова

Карьеру спортсменов можно назвать успешной, подчеркнул Илья Авербух

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов провели успешную спортивную карьеру, но привкус горечи из-за отсутствия олимпийского золота присутствует. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

"Само по себе это важное решение, и, мне кажется, оно всегда должно вызывать уважение. Ребята много отдали спорту, стране, абсолютно честны. И им нужно только сказать спасибо. Я очень люблю эту пару - Женя и Володя замечательные ребята, очень хорошие именно в человеческом плане. Думаю, что их карьеру, безусловно, можно назвать успешной, - сказал Авербух. - Конечно, привкус горечи от того, что нет олимпийского золота, будет присутствовать. Но, с другой стороны, ребята на Олимпиаде показали свое лучшее катание, и им предъявить тут нечего".

"Тогда они классно откатали короткую и произвольную программы, но так получилось, что на Олимпиаде они соревновались с хозяевами турнира - очень сильной парой из Китая. Их серебро, безусловно, с золотым отливом - они чемпионы Европы, дважды выигрывали серебро чемпионата мира. Но самое главное, что у этой пары очень много поклонников, я с ними достаточно давно сотрудничаю и в спорте, и сейчас. В этом сезоне они раскрываются и с актерской стороны, и я пожелаю им как можно больше своей реализации", - добавил он.

Об окончании карьеры Тарасова и Морозова объявили в понедельник в эфире подкаста "Произвольная программа" на Первом канале.

Авербух высказал предположение о будущем Тарасовой и Морозова. "У Жени спортивная семья вместе с Федором Климовым, и пожелаем им пополнения в семье. Федор тем более хорошо работает как тренер. У Володи, как я знаю, много личных и амбициозных планов, и я думаю, что они еще не раз порадуют всех, выходя на лед", - подчеркнул он.

"Насколько я знаю, ребята хотели как можно больше кататься в различных шоу и спектаклях. Они у меня блестяще выступают в спектакле "Кармен", выступали с отдельными номерами, будут выступать у меня на юбилее 17 декабря в Москве. В добрый путь, к этому приходит любой спортсмен, и самое главное - это брать и брать новые вершины", - сказал Авербух. 

Теги:
Фигурное катаниеАвербух, Илья Изяславич
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