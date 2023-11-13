Футболисты Литвинов и Зиньковский пропустят матч сборной России против команды Кубы

Игроки покинули расположение российской национальной команды из-за повреждений

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полузащитники московского футбольного клуба "Спартак" Руслан Литвинов и Антон Зиньковский покинули расположение сборной России из-за повреждений. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Также в учебно-тренировочном сборе не примут участия полузащитник "Ростова" Даниил Уткин и вратарь азербайджанского "Карабха" Андрей Лунев. Все перечисленные игроки пропустят товарищеский матч между сборными России и Кубы, который пройдет 20 ноября в Волгограде.

Лунев получил повреждение в четверг в матче группового этапа Лиги Европы против германского "Байера" (0:1). На следующий день врач "Карабаха" Гена Кислари сообщил ТАСС, что восстановление голкипера из-за ушиба коленного сустава займет до 14 дней.

7 ноября стал известен состав сборной России на товарищескую встречу против команды Кубы, в него вошли 29 игроков. Сбор пройдет с 13 по 20 ноября.