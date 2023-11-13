13 ноября, 16:35
Летние неолимпийские виды спорта

В МОК прокомментировали отмену рукопожатий украинцев и россиян на чемпионате мира по самбо

Как отмечается в заявлении Международного олимпийского комитета, такое решение являлось легитимным

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Международная федерация самбо (FIAS) имела право разрешить украинским спортсменам не пожимать руки россиянам на прошедшем чемпионате мира в Ереване, так как рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) позволяют организациям действовать в индивидуальном порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее FIAS разрешила отказываться от традиционных рукопожатий до и после схваток между представителями России и Украины, а также Белоруссии и Украины. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил ТАСС, что данное решение было принято по инициативе украинской стороны.

"В декабре 2022 года международные спортивные федерации попросили МОК изучить возможность возвращения спортсменов с российским или белорусским паспортом на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Рекомендации, изданные Международным олимпийским комитетом, предусматривают условия на тот случай, если отдельные федерации решат пойти по своему пути в видах спорта, над которыми они имеют единоличную власть", - говорится в сообщении.

Российские и белорусские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине. В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать их к турнирам в нейтральном статусе и при условии, что они не связаны с вооруженными силами своих стран и не представляют командные виды спорта.

Чемпионат мира по самбо в Ереване прошел с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступали на нем в качестве нейтральных спортсменов. По итогам турнира россияне завоевали 13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
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