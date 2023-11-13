13 ноября, 17:15
НХЛ

Байден принял в Белом доме клуб НХЛ "Вегас" с россиянином Барбашевым в составе

AP Photo/ Andrew Harnik
© AP Photo/ Andrew Harnik

Команда из Лас-Вегаса в прошлом сезоне стала обладателем Кубка Стэнли

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден традиционно принял в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - команду "Вегас". Трансляция мероприятия велась в YouTube-канале Белого дома.

Хоккеисты подарили президенту США золотую клюшку с гравировкой, а также игровой свитер команды с номером 46 (Байден является 46-м по счету главой государства). На мероприятии присутствовал российский нападающий Иван Барбашев.

В прошлом сезоне "Вегас" впервые стал обладателем Кубка Стэнли, команда выступает в НХЛ с сезона-2017/18. В финальной серии до четырех побед "Вегас" обыграл "Флориду" со счетом 4-1. Торжества в Белом доме в честь чемпионов Национальной хоккейной лиги являются традицией, но в связи с пандемией мероприятие не проводилось в 2020 и 2021 годах. 

Теги:
Байден, ДжоНХЛ
© Информационное агентство ТАСС
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