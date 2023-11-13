13 ноября, 17:51
Футбол в России

В РФС сообщили об участии Алексея Березуцкого в ретро-матче между "Локомотивом" и ЦСКА

Встреча состоится 19 ноября

ТАСС, 13 ноября. Алексей Березуцкий примет участие в ретро-матче между столичными ЦСКА и "Локомотивом". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин.

"Алексей Березуцкий подтвердил свое участие в матче Лиги легенд между "Локомотивом" и ЦСКА. Кроме того, прорабатываем совместно с клубами открытые тренировки для СМИ 18 ноября", - сказал Терешин.

Игра состоится 19 ноября на "РЖД-Арене" и будет приурочена к 21-летней годовщине "золотого" матча между этими командами. "Локомотив" одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 и стал победителем чемпионата России - 2002. 

Теги:
Российский футбол
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