Махачева наградили орденом Почета Республики Дагестан

Чемпион UFC получил орден за заслуги в области физической культуры и спорта

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев награжден орденом Почета Республики Дагестан III-й степени за заслуги в области физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Ислам Махачев за заслуги в области физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения награжден орденом Почета Республики Дагестан III-й степени", - сказал собеседник агентства.

Ранее Махачев получил высшую награду Минспорта Дагестана - медаль "Сали Сулейман" и именные часы главы региона. Награды вручил руководитель республики Сергей Меликов.

Махачеву 32 года, он является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова - отца Хабиба Нурмагомедова. Махачев провел вторую защиту титула в легком весе. Россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив Оливейру удушающим приемом. На счету 31-летнего спортсмена 25 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (ММА).