13 ноября, 20:48
WTA

Теннисистка Павлюченкова рассказала, что в начале сезона много думала о завершении карьеры

32-летняя спортсменка занимает 58-е место в мировом рейтинге

ТАСС, 13 ноября. Анастасия Павлюченкова в начале 2023 года много думала о возможном завершении теннисной карьеры. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

В мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы.

"Я была просто в ужасе и страхе, когда готовилась к этому сезону, - сказала Павлюченкова. - В ноябре прошлого года только взяла в руки ракетку и начала во Франции более-менее полноценно готовиться и играть. Передо мной была черная дыра, как будто готовишься в никуда, даже не знала, чего ожидать. Испытывала жутко неприятные ощущения, когда прилетела в Австралию, потому что была неуверенность во всем, крутились мысли, что вообще больше не получится матч выиграть. Полегче стало к середине сезона, примерно в мае в Риме, потихоньку начала чувствовать, что где-то на меня становится похоже, дело было даже не в результатах и игре, а именно в ощущениях, что я чувствую мяч и знаю, куда его посылать".

Теннисистка рассказала о мыслях завершить карьеру по ходу прошедшего сезона: "Много раз, конечно [думала об этом], мне уже за 30, для спорта еще нормальный возраст, но очевидно, что я не в рассвете своей карьеры. У меня нет 10 лет впереди, за которые можно раскочегариться и ждать, когда придут мои результаты. Мыслей о конце карьеры в Австралии еще не возникало, там можно было сказать, что это мой первый турнир. Я практически начала на Большом шлеме, не дав себе размяться и прийти в форму. В начале сезона в Австралии в любом случае тяжело, даже после предсезонки".

"Мысль появилась в марте. Мне дали уайлд-кард на турнире ITF (Международной федерации тенниса - прим. ТАСС) во Франции, где я с трудом прошла два круга, но потом проиграла в одну калитку Лючии Бронцетти, она стояла 73-й в мировом рейтинге. Да, хороший игрок, но я уступила ей, не имея никакого шанса, тогда думала, что если я даже не могу на турнирах за 60 тыс. бороться, то как тогда буду играть на "Мастерсах" и Больших шлемах? Моей задачей было вернуться и показывать большие результаты, а не играть на ITF. Поэтому возникало много разных мыслей во время этого сезона", - добавила спортсменка.

Павлюченковой 32 года, она занимает 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации. В 2021 году теннисистка дошла до финала Roland Garros, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году спортсменка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг. 

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WTAПавлюченкова, Анастасия Сергеевна
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