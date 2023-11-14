Медведев стартовал на Итоговом турнире ATP с победы над Рублевым

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева

ТАСС, 14 ноября. Россиянин Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Теннисисты выступают в Красной группе, в которой ранее представитель Германии Александр Зверев одолел вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (6:7 (3:7), 6:3, 6:4).

Медведев и Рублев во второй раз подряд встречаются на групповой стадии Итогового турнира ATP. В 2022 году Рублев одержал волевую победу над соперником - 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Всего на счету спортсменов теперь девять очных матчей на уровне ATP. В семи из них сильнее был Медведев, Рублев победил первую ракетку России лишь дважды.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. Теннисист является обладателем 14 титулов ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).