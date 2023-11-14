Рублев считает, что теннисист Медведев проводит лучший сезон в карьере

Российские спортсмены выступают в одной группе на Итоговом турнире ATP в Турине

ТАСС, 14 ноября. Первая ракетка России Даниил Медведев является одним из лучших теннисистов мира и проводит лучший сезон в карьере. Такое мнение на пресс-конференции высказал его соотечественник Андрей Рублев.

В понедельник Медведев победил Рублева в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в итальянском Турине (6:4, 6:2).

"Даня - один из лучших игроков мира, проводит свой лучший сезон, его очень тяжело победить. Наши отношения за пределами корта не влияют на матчи, - сказал Рублев. - На задней я линии я чувствую себя все лучше против него. Дело в ментальности - надо сохранять концентрацию, хорошо играть на важных мячах".

Теннисисты выступают в Красной группе. Следующие матчи они проведут в среду: Медведев сыграет против представителя Германии Александра Зверева, Рублев встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

В 2023 году 27-летний Медведев впервые в карьере выиграл 5 турниров ATP за сезон. Всего на его счету 20 титулов под эгидой организации.