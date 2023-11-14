Клуб НХЛ "Эдмонтон" обыграл "Айлендерс" в первом матче после отставки тренера

Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу "Эдмонтона"

ТАСС, 14 ноября. "Эдмонтон" дома со счетом 4:1 победил "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Эдмонтона" шайбы забросили Леон Драйзайтль (15-я минута), Зак Хайман (48), Коннор Макдэвид (50), Эвандер Кейн (58). У "Айлендерс" отличился Мэтью Барзал (1). "Эдмонтон" провел первый матч после отставки главного тренера команды канадца Джея Вудкрофта. Обязанности главного тренера клуба исполняет Крис Ноблаух из Канады.

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 28 бросков из 31. Вратарь провел девятый матч в текущем сезоне, на его счету три победы. Партнер Сорокина по команде защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

"Эдмонтон" занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе с 9 очками после 14 игр. "Айлендерс" - седьмые в Столичном дивизионе с 13 очками после 14 встреч. В следующем матче нью-йоркская команда на выезде сыграет с "Ванкувером" утром 16 ноября по московскому времени, "Эдмонтон" в этот же день примет "Сиэтл".