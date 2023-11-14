Чесноков: матч теннисистов Медведева и Рублева был лучше игры Зверева и Алькараса

В понедельник Даниил Медведев в двух сетах обыграл Андрея Рублева в первом матче группового этапа на Итоговом турнире ATP в Турине

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Матч между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым по качеству был гораздо лучше, чем встреча между представителем Германии Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом в первом туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Матч россиян прошел 13 ноября и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Теннисисты выступают в Красной группе, в которой ранее Зверев одолел Алькараса - 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. В среду Медведев сыграет против Зверева, Рублев - против Алькараса.

"Скорости в матче Медведева и Рублева и качество тенниса были потрясающие. Они знают друг друга с детства и могут читать друг друга. Медведев очень здорово настроился, здорово подавал, у Рублева были брейк-пойнты в первом сете, но в эти моменты Медведев подавал так, что не оставлял шансов Рублеву. Несмотря на счет, не было такого, что Рублев проиграл в одну калитку, это был великолепный матч от начала и до конца", - сказал Чесноков.

"Я смотрел матч Зверева и Алькараса. По мне, Александр должен был выигрывать его в двух сетах, - добавил собеседник агентства. - Мне кажется, что матч наших теннисистов был гораздо лучше. Наши ребята играли на более высоких скоростях, более остро, широко разводили друг друга по углам. Медведев просто потрясающие выглядел на корте, он излучал уверенность, особенно во втором сете".

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).