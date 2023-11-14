14 ноября, 06:04
Футбол в России

Семин назвал закономерным третье место "Динамо" после первого круга РПЛ

Бывший главный тренер "Динамо" отметил, что команде не хватает стабильности

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" закономерно занимает третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам первой половины чемпионата. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Динамо" и сборной России Юрий Семин.

12 ноября "Динамо" дома победило "Оренбург" со счетом 2:0 в матче 15-го тура РПЛ. Первую часть сезона бело-голубые завершили на третьем месте в таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Лидирует "Краснодар" с 32 очками. На счету идущего вторым петербургского "Зенита" 30 очков. В следующем туре "Динамо" 25 ноября в гостях сыграет с ЦСКА.

"Третье место в таблице - закономерно, результат для "Динамо" хороший, хотя еще есть над чем работать, - сказал Семин. - Чемпионат еще не закончился, и это не максимальный результат, который можно выжать из сегодняшнего состава. Предпосылки хорошие, надо только ими воспользоваться и чаще склонять ничейные матчи к победам. Если это произойдет, то во втором круге динамовцы составят конкуренцию двум лидерам".

"У команды летом были очень хорошие усиления. Мне очень нравится [Луис] Чавес, нравится пара центральных защитников [Роберто] Фернандес - [Фабиан] Бальбуэна, в команде один из лучших центральных нападающих страны - Константин Тюкавин. Мне нравится молодежь, которой тренер дает шансы, главное, чтобы они ими пользовались и не ждали каких-то льгот, молодежь должна сама завоевывать место в стартовом составе", - добавил собеседник агентства.

Семин отметил, что команде не хватает стабильности. "У "Динамо" хорошие возможности, надо только добавить в стабильности, - сказал он. - У команды достаточно опытный тренер, который уже принес много чего хорошего в команду, например, перевод [Диего] Лаксальта в центр полузащиты, это отличное решение. Хотя есть еще Лука Гагнидзе с Даниилом Фоминым, пара Лаксальт - Чавес сейчас смотрится очень хорошо. Дай бог, чтобы видение футбола Марцела Лички помогло достичь результата".

В летнее трансферное окно "Динамо" покинули российский полузащитник Арсен Захарян, защитник сборной Грузии Саба Сазонов, также клуб расстался с польским полузащитником Себастьяном Шиманьским и хорватским полузащитником Николасом Моро, которые прошлый сезон провели в аренде в других командах. "Руководство принимает хорошие решения на трансферном рынке - когда созрела подходящая ситуация, они отпустили Сазонова и Захаряна, получив хорошие деньги. Мне нравится то, что "Динамо" в последнее время работает на перспективу. Они здорово работают с болельщиками, привлекают их на трибуны, открывают новые фирменные магазины. Поэтому неудивительно, что по посещаемости клуб среди лидеров", - заключил Семин. 

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Российский футбол
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