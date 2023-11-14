14 ноября, 06:11
Футбол в России

Аргентинский футболист Вера заявил, что ему комфортно и безопасно жить в России

Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Полузащитник отметил, что пока не начал процесс получения российского гражданства

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник футбольного клуба "Оренбург" Лукас Вера в России чувствует себя в большей безопасности, чем на родине. Об этом Вера рассказал ТАСС.

Ранее спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил ТАСС, что Вера и его одноклубник и соотечественник Брайан Мансилья намерены получить гражданство России.

"Пока процесс получения российского гражданства не начали, - сказал Вера. - Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие - безопасность, все связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу".

"Я немного пробовал борщ, но больше мне нравится куриная лапша, которую готовят в клубе", - отметил собеседник агентства.

Вере 26 лет, он выступает за "Оренбург" с июля 2022 года. В текущем сезоне Вера провел 15 матчей в различных турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация