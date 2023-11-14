Аргентинский футболист Вера заявил, что ему комфортно и безопасно жить в России

Полузащитник отметил, что пока не начал процесс получения российского гражданства

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник футбольного клуба "Оренбург" Лукас Вера в России чувствует себя в большей безопасности, чем на родине. Об этом Вера рассказал ТАСС.

Ранее спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил ТАСС, что Вера и его одноклубник и соотечественник Брайан Мансилья намерены получить гражданство России.

"Пока процесс получения российского гражданства не начали, - сказал Вера. - Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие - безопасность, все связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу".

"Я немного пробовал борщ, но больше мне нравится куриная лапша, которую готовят в клубе", - отметил собеседник агентства.

Вере 26 лет, он выступает за "Оренбург" с июля 2022 года. В текущем сезоне Вера провел 15 матчей в различных турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи.