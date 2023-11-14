14 ноября, 07:15
Летние неолимпийские виды спорта

Член сборной Украины по спортивной рыбалке отказался вернуться в страну

Спортсмен решил остаться в Европе после чемпионата мира, который прошел в Италии

ТАСС, 14 ноября. Украинец Артур Билан покинул расположение национальной сборной по спортивной рыбалке, чтобы остаться в Европе. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил капитан украинской сборной Данил Лясов, опубликовав скриншот переписки с Биланом.

Сообщается, что Билан решил остаться в Европе после чемпионата мира по уличной рыбалке, который прошел в Италии.

Билан написал, что это решение он принял совместно с семьей и что уедет жить к брату. Спортсмен объяснил свой поступок нежеланием быть мобилизованным. Он заявил, что его жена "не хочет жить в постоянном стрессе", а также отметил, что у него есть маленький ребенок. "Мы хотим жить, тем более мы с братом не видимся и можем не увидеться, это тяжело. Я понимаю, что моя карьера на Украине уже закончена, но это моя жизнь, и я сам себе судья", - говорится в тексте переписки от имени Билана.

В октябре футболист украинского "Шахтера" Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". Портал Sport.ua сообщил, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской "Звездой", причиной могли стать пророссийские взгляды спортсмена, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды. Позднее в "Звезде" опровергли информацию о подписании контракта с игроком. 

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Летние неолимпийские виды спорта
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