14 ноября, 07:53
Международная выставка-форум "Россия"

Чернышенко: "Игры будущего" являются независимым от спортивных монополистов форматом

Проект работает на миссию создать нового гармоничного человека, который развит во всех направлениях, подчеркнул вице-премьер

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Игры будущего" являются форматом соревнований, независимым от монополизировавших спорт международных организаций. Об во время церемонии празднования 100 дней до начала "Игр будущего" на выставке-форуме "Россия" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Это новый формат международных соревнований, созданный по поручению президента. Независимый от сошедших с ума и монополизировавших спорт международных организаций. Он объединяет всю молодежь и работает на миссию на стыке киберспорта и классического спорта создать нового, гармоничного человека, который развит во всех направлениях", - сказал Чернышенко.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

Теги:
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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