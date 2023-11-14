Чернышенко: "Игры будущего" являются независимым от спортивных монополистов форматом

Проект работает на миссию создать нового гармоничного человека, который развит во всех направлениях, подчеркнул вице-премьер

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Игры будущего" являются форматом соревнований, независимым от монополизировавших спорт международных организаций. Об во время церемонии празднования 100 дней до начала "Игр будущего" на выставке-форуме "Россия" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Это новый формат международных соревнований, созданный по поручению президента. Независимый от сошедших с ума и монополизировавших спорт международных организаций. Он объединяет всю молодежь и работает на миссию на стыке киберспорта и классического спорта создать нового, гармоничного человека, который развит во всех направлениях", - сказал Чернышенко.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.