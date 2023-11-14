Чернышенко заявил, что "Игры будущего" помогут открыть новых спортивных героев

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Первые "Игры будущего" будут проведены на самом высоком уровне и помогут открыть новых спортивных героев. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе церемонии празднования 100 дней до начала "Игр будущего".

Церемония проходит на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Мы все стремимся к гармонии, нам всем не терпится узнать, какими будут игры. Было проведено более 10 тестовых соревнований, в которых поучаствовало 40 стран. Совсем скоро к нам приедут 100 стран и появятся новые герои. Коллеги сделают все, чтобы игры прошли на самом высоком уровне", - сказал Чернышенко.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.