14 ноября, 08:37,
обновлено 14 ноября, 09:34
Международная выставка-форум "Россия"

Чернышенко дал старт автопробегу "Игры будущего". Путь трофея"

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

1 декабря трофей прибудет на космодром Байконур, откуда будет произведен запуск капсулы с ним на МКС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме "Россия" в Москве дал старт автопробегу, в ходе которого главный трофей предстоящих "Игр будущего" побывает в ряде городов России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Помимо столицы, трофей посетит Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Самару, Уфу и Оренбург. 1 декабря он прибудет на космодром Байконур, откуда в этот же день будет произведен запуск капсулы с трофеем на МКС.

"Мы были первые в космосе и будем первыми, кто в Казани проведет первые в истории человечества "Игры будущего", которые будут способствовать гармоничному развитию личности", - сказал Чернышенко.

Трофей состоит из шлифованного металла и пяти пластин акрила, что символизирует пять вызовов. Над концепцией кубка работали студенты Санкт-Петербургского государственного университета и архитектор из Казани. На трофее, который будет вручаться на играх в 2024 году, в нижней части будет название дисциплины и имя победителя или название выигравшей команды.

Первые "Игры будущего" пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

Теги:
Международная выставка-форум "Россия"
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