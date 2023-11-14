Чернышенко надеется, что российские спортсмены станут первыми победителями "Игр будущего"

Вице-премьер подчеркнул, что на соревнованиях выступят представители более 100 стран

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил надежду на то, что первыми победителями "Игр будущего" в Казани станут спортсмены из России, в настоящее время идут отборы на соревнования. Об этом он заявил на церемонии празднования 100 дней до начала "Игр будущего", которая проходит в рамках выставки-форума "Россия" в Москве.

"Мы готовы, всего на игры ожидаем приезд представителей более 100 стран. Нам хочется, чтобы первыми победителями стали наши спортсмены. Министерство спорта работает над этим, идут отборы", - сказал Чернышенко.

"У нас есть понимание, что несколько стран хотят продолжить проект. С нетерпением ждем, кто примет эстафетную палочку у России", - добавил вице-премьер.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.