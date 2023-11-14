14 ноября, 08:59
Международная выставка-форум "Россия"

Ковальчук считает, что слова IIHF расходятся с действиями

Олимпийский чемпион назвал главной задачей развитие внутренних хоккейных соревнований

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) делало много заявлений, но они расходятся с действиями организации. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук.

31 октября IIHF предварительно включила сборные России и Белоруссии в число участников группового этапа Олимпийских игр 2026 года.

"Я думаю, что нужно чуть подождать, - сказал Ковальчук. - К сожалению, Международная федерация хоккея много говорила и много не делала. Наша задача - развивать внутренние соревнования".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению IIHF после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на чемпионате мира 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта 2023 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.

Новые рекомендации МОК, опубликованные в марте 2023 года, запрещают россиянам выступать на международных соревнованиях в командных видах спорта в любом статусе. Олимпийские игры 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. 

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Ковальчук, Илья ВалерьевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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