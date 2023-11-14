Ковальчук до конца ноября определится, продолжит ли он карьеру хоккеиста

Олимпийский чемпион отметил, что всегда поддерживает физическую форму

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук до конца ноября определится с решением о продолжении карьеры игрока. Об этом он рассказал журналистам.

"Всегда поддерживаю форму, посмотрим по поводу возвращения в большой спорт, время покажет. Я всегда поддерживаю физическую форму, здесь просто нужно обсудить. Думаю, что в ближайшее время все будет известно. Я не разговаривал с [Алексеем] Жамновым (главным тренером московского "Спартака" - прим. ТАСС) как-то конкретно, но общие планы мы обсуждали, поэтому так. Сегодня будет игра, думаю, что завтра мы как раз увидимся, пообщаемся еще".

"Я говорил, что до конца месяца мне нужно точно определиться с тем, буду ли я продолжать играть. Потому что это и для тренерского штаба было бы удобно, все равно перед плей-офф будут какие-то дополнительные обмены. Тем более как сейчас команда играет, уже есть мысли о чем-то большем, чем плей-офф. До конца ноября определюсь", - добавил он.

Ковальчук отметил рост посещаемости домашних матчей "Спартака". "Я очень рад за команду, что там полный стадион, ходит наконец-то. В прошлом году я приезжал на несколько игр, был полупустой стадион, это печально. Организация уже совсем другая", - подчеркнул он.

Во вторник "Спартак" примет московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В Национальной хоккейной лиге нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и с омским "Авангардом" (2021), его последним на сегодняшний день клубом. В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021-2022 году Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе и на Олимпийских играх. Он не выступал как хоккеист с сезона-2020/21.