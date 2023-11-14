14 ноября, 09:17
Международная выставка-форум "Россия"

Ковальчук уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Александр Овечкин такой хоккеист, который может за пять игр забросить десять шайб, подчеркнул олимпийский чемпион

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не поддается влиянию критики и обязательно побьет рекорд лиги по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Такое мнение журналистам в кулуарах выставки-форума "Россия" высказал олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук.

"Я думаю, что разговоры не влияют [на Овечкина], он такой хоккеист, который может за пять игр забить десять голов. Команда идет в зоне плей-офф, есть свои проблемы, идет перестройка. Овечкин очки набирает, ведет команду за собой, уверен, что он побьет рекорд", - сказал Ковальчук.

12 ноября Овечкин забросил 825-ю и 826-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы). В то же время Овечкин показал худший старт сезона в карьере: до воскресного матча в 12 играх он забросил только две шайбы. 

Теги:
Овечкин, Александр МихайловичКовальчук, Илья ВалерьевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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