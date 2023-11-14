14 ноября, 10:00
Итоговый турнир ATP

Тарпищев назвал поучительным матч Рублева и Медведева на Итоговом турнире ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Даниил Медведев оказался в хорошей форме, отметил президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым получился поучительным, поскольку соперники хорошо знают друг друга. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Матч между российскими теннисистами прошел 13 ноября и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

"Поучительный матч получился. Оба, и Медведев и Рублев, хорошо знают друг друга, - сказал Тарпищев. - Даня был готов ко всем событиям, ко всему, что предлагал Андрей. Рублев же видел свои шансы на успех в мощности".

"Первый сет мог сложиться и так и так, но Медведев все же имел больше шансов. В своей агрессивности Рублев не преуспел. Процент брака был большой, много невынужденных [ошибок], а других вариантов у него не было. Даня же оказался в хорошей форме, мне понравилось, как он действовал на корте", - заключил собеседник агентства.

В другом матче Красной группы, в которую попали россияне, представитель Германии Александр Зверев победил испанца Карлоса Алькараса - 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. В среду Медведев сыграет против Зверева, Рублев - против Алькараса.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, в нем принимают участие восемь спортсменов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATPТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич
© Информационное агентство ТАСС
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