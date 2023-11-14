Министр спорта Татарстана заявил о полной готовности Казани к проведению "Игр будущего"

Владимир Леонов подчеркнул, что Казань задаст очень хороший стандарт организации соревнований, чтобы проект развивался дальше

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Объекты Казани полностью готовы к проведению "Игр будущего" в 2024 году, инфраструктура города также полностью готова к мероприятию. Об этом журналистам заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

14 ноября на выставке-форуме "Россия" прошла церемония празднования 100 дней до начала соревнований.

"До старта "Игр будущего" осталось 100 дней. Мы любим принимать большие турниры, надеюсь, что все приедут и заявленные цифры будут исполнены. Мы постараемся всех удивить своим радушием и гостеприимством. Объекты все готовы, инфраструктура вся готова, ждем этот глобальный турнир", - сказал Леонов.

"Надеюсь, что все, кто сегодня присутствовал на таком большом празднике, приедут в Казань. Организуем все на самом высоком уровне, мы зададим очень хороший, классный стандарт, чтобы этот проект дальше поднимался выше и выше", - добавил он.

Первые "Игры будущего" пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.