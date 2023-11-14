14 ноября, 10:03
Международная выставка-форум "Россия"

Министр спорта Татарстана заявил о полной готовности Казани к проведению "Игр будущего"

Владимир Леонов подчеркнул, что Казань задаст очень хороший стандарт организации соревнований, чтобы проект развивался дальше

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Объекты Казани полностью готовы к проведению "Игр будущего" в 2024 году, инфраструктура города также полностью готова к мероприятию. Об этом журналистам заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

14 ноября на выставке-форуме "Россия" прошла церемония празднования 100 дней до начала соревнований.

"До старта "Игр будущего" осталось 100 дней. Мы любим принимать большие турниры, надеюсь, что все приедут и заявленные цифры будут исполнены. Мы постараемся всех удивить своим радушием и гостеприимством. Объекты все готовы, инфраструктура вся готова, ждем этот глобальный турнир", - сказал Леонов.

"Надеюсь, что все, кто сегодня присутствовал на таком большом празднике, приедут в Казань. Организуем все на самом высоком уровне, мы зададим очень хороший, классный стандарт, чтобы этот проект дальше поднимался выше и выше", - добавил он.

Первые "Игры будущего" пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

Теги:
Международная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация