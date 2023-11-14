14 ноября, 10:43,
обновлено 14 ноября, 11:06
Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский комитет России назвал критерии допуска российских гимнастов "одой сегрегации"

Здание Олимпийского комитета России . Сергей Бобылев/ ТАСС
Здание Олимпийского комитета России
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Согласно критериям до международных соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты, при этом им будет запрещено использовать национальную символику, а также символику национальных федераций и олимпийских комитетов стран

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Критерии присвоения нейтрального статуса российским и белорусским спортсменам для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) являются "одой сегрегации". Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном пресс-службой организации.

"Вот FIG выдала список требований для допуска россиян к соревнованиям, читается данный документ как настоящая ода сегрегации. Там попросту речь идет о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря, и без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам предлагается выступать в однотонном наряде. В художественной гимнастике, где дизайн купальников - это отдельное искусство и элемент постановки, который имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления, соответственно, его визуального восприятия и оценки", - говорится в заявлении ОКР.

"Политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку отменяет в олимпийском движении, кажется, уже все морально-этические нормы и здравый смысл. Рекомендации Международного олимпийского комитета разрешили международным спортивным федерациям соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов, отдельные деятели с удовольствием этой возможностью пользуются, в первую очередь, банально для создания конкурентных преимуществ своим соотечественникам. Увы, коллеги из Лозанны надежно свернули с истинного пути и все чаще исполняют подобного рода фигуры низшего пилотажа. Ничего, кроме сочувствия и сожаления, это не вызывает", - добавили в ОКР.

Согласно критериям FIG до международных соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты из России и Белоруссии. При этом им будет запрещено использовать национальную символику, а также символику национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

До участия в соревнованиях также могут быть допущены главы делегаций, тренеры, врачи и физиотерапевты. Российские или белорусские государственные служащие и официальные лица не могут быть приглашены или аккредитованы на любые мероприятия под эгидой FIG, а также не могут быть заявлены в качестве вспомогательного персонала.

Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена атлет должен подать платную заявку в FIG. Оплата рассмотрения заявки ложится полностью на плечи атлета. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней. В случае несогласия с решением заинтересованная национальная федерация имеет право в течение 10 дней обжаловать решение FIG в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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