14 ноября, 11:26
Мировой футбол

Президент сербского "Спартака" сожалеет о скором прекращении работы с Кержаковым

Под руководством россиянина команда провела 15 матчей

ТАСС, 14 ноября. Президент сербского футбольного клуба "Спартак" Никола Симович сожалеет о расторжении контракта с российским специалистом Александром Кержаковым, однако решение о его уходе с поста главного тренера было совместным. Об этом Симович рассказал "Спорт-Экспрессу".

13 ноября пресс-служба клуба из Суботицы объявила о расторжении соглашения с Кержаковым.

"Вчера у меня была встреча с Александром, и мы вместе пришли к выводу о расторжении контракта. У него было несколько очень хороших игр в Сербии, под его руководством мы выиграли у ТСК и "Воеводины", которые входят в топ-4 нашего чемпионата. Но некоторые детали не сработали как надо, нам также не очень повезло. Жалко, что наше сотрудничество закончилось так быстро, но таков футбол", - сказал Симович.

Кержакову 40 лет, он возглавил "Спартак" в июне, подписав контракт на один сезон с опцией продления еще на один год. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала 5 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью. В турнирной таблице чемпионата Сербии "Спартак" занимает 11-е место, набрав 16 очков по итогам 14 туров. На данный момент клуб не может победить в четырех матчах национального первенства подряд.

До "Спартака" Кержаков возглавлял кипрский клуб "Кармиотисса", который он тренировал с 8 февраля по 1 апреля нынешнего года. В России специалист работал в клубе "Пари Нижний Новгород", который в сезоне-2021/22 занял 11-е место в чемпионате страны, также он возглавлял томскую "Томь". В период игровой карьеры Кержаков выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". Вместе с "Зенитом" футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, двукратным обладателем суперкубка страны. В составе "Севильи" россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка Испании и суперкубка страны. 

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Мировой футбол
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