Теннисист Медведев планирует по завершении карьеры стать автогонщиком-любителем

Спортсмен также отметил, что попробовал бы себя в работе комментатором

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев намерен по завершении карьеры профессионального теннисиста попробовать свои силы в любительских соревнованиях по автогонкам. Об этом Медведев рассказал на пресс-конференции на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине.

В понедельник Медведев провел первый матч на Итоговом турнире, обыграв соотечественника Андрея Рублева (6:4, 6:2). На пресс-конференции один из журналистов спросил Медведева, кем он видит себя по завершении карьеры теннисиста и не планирует ли попробовать свои силы в работе комментатором.

"Я постараюсь быть автогонщиком-любителем. Это моя мечта, - ответил Медведев. - Конечно, я никоим образом не смогу стать профессионалом. Но попробовать себя в чем-то вроде Ferrari Challenge или чем-то еще, где вы платите деньги и участвуете в гонках в течение всего года на лучших трассах мира, - я собираюсь сделать это с некоторыми из моих друзей".

"Я думаю, работа комментатором - это то, в чем я мог бы себя попробовать. Я не знаю, понравится ли мне это. Если мне это не понравится, я скажу: "Хорошо, я этого не делаю", - отметил Медведев. - То же самое с тренерской работой. Не знаю, смогу ли я стать хорошим тренером, но мне бы хотелось когда-нибудь попробовать это".

Следующим соперником Медведева на Итоговом турнире ATP станет представитель Германии Александр Зверев, матч между ними пройдет в среду.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.