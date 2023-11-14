14 ноября, 11:35
Международная выставка-форум "Россия"

Вяльбе верит, что российские лыжники выступят на Олимпиаде 2026 года

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России подчеркнула, что спортсменам сейчас необходимо готовиться к Олимпийским играм

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские лыжники рано или поздно будут допущены до международных соревнований и смогут принять участие в Олимпийских играх 2026 года. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Верю ли в выступление на Олимпиаде 2026 года? Я по жизни оптимистка, поэтому нужно до последнего верить, что рано или поздно, конечно же, нас допустят до международных стартов, в том числе до Олимпиады, - сказала Вяльбе. - В любом случае многие спортсмены в голове это держат. Мы должны готовиться к Олимпийским играм и все. Вера, что примем участие [в Играх] в 2026 году, есть, почему не должно быть этой веры?"

Олимпийские игры - 2026 планируется провести с 6 по 22 февраля в Италии. 28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК выступил с рекомендацией допускать российских и белорусских атлетов к турнирам исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В мае совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение атлетов из этих стран. 

Теги:
Международная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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