14 ноября, 11:45
Международная выставка-форум "Россия"

Вяльбе раскритиковала МОК за изменения в Олимпийской хартии

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что "спорт не может находиться вне политики, но должен быть политически нейтрален"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пытается усидеть на двух стульях, заявляя о политической нейтральности в спорте. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в кулуарах выставки-форума "Россия".

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что "спорт не может находиться вне политики, но должен быть политически нейтрален".

"Как вы это понимаете? Вне политики, но нейтрален. Так или в политике, или вне политики. Все хотят усидеть на двух, на трех стульях, сказать так, чтобы никто не понял, придумать новую бумажку. За последние три-четыре года они уже 25 поправок в хартию МОК внесли. Это нормально что ли?", - сказала Вяльбе.

В Олимпийской хартии семь основополагающих принципов олимпизма. Первый теперь призван "уважать международно признанные права человека и универсальные фундаментальные этические принципы в рамках олимпийского движения", прежде там шла речь только об этических принципах. В четвертом теперь говорится, что "каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации" вместо "каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом".

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Вместе с тем МОК предостерег спортсменов от дискриминационного поведения в адрес представителей Израиля, несмотря на военную операцию израильской армии в Газе, а также нанесение ответных ударов по целям боевиков ХАМАС в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. 

Теги:
Вяльбе, Елена ВалерьевнаМеждународная выставка-форум "Россия"
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