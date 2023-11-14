Вяльбе уверена, что МОК на коленях будет умолять россиян вернуться

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что МОК давно живет по принципу двойных стандартов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и высший состав организации не могут говорить о готовности допустить до Олимпийских игр все страны без исключения, но со временем они на коленях будут умолять россиян вернуться. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Они же давно уже с этими двойными стандартами. То, что говорит сегодня Бах, не значит, что завтра это будут опять такие же повторенные слова, он может сказать что-то свое, что-то новое придумать. Последнее заявление было о том, что он не очень рад, что мы проводим турниры, что это может повлиять на репутацию и интерес к международным организациям, которые уже существуют давно. Мое глубокое убеждение, что Бах и не только он, но и высший состав МОК не имеют права сказать то, что они хотели бы сказать", - сказала Вяльбе.

"Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хотел бы, чтобы соревновались все, но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Поэтому нужно отменить Россию - они отменили. Но ничего, подождем, они сами приползут на коленях, еще умолять будут", - добавила Вяльбе.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также отмечалось, что российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. В мае совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение атлетов из России и Белорусси.