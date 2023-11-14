Президент сербского "Спартака" уверен, что у Кержакова будет хорошая тренерская карьера

Никола Симович отметил, что россиянин является очень хорошим тренером и человеком

ТАСС, 14 ноября. Российский тренер Александр Кержаков является хорошим специалистом, которого в будущем ждет успешная карьера. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент сербского футбольного клуба "Спартак" из Суботицы Никола Симович.

13 ноября пресс-служба "Спартака" из Суботицы объявила о расторжении контракта с Кержаковым. Он возглавлял клуб с июня, контракт был рассчитан на один год с опцией продления еще на один год.

"Кержаков - очень хороший тренер и человек. Я желаю ему всего наилучшего в его карьере и жизни. Уверен, что у него будет хорошая тренерская карьера в будущем", - сказал Симович.

Кержакову 40 лет, под его руководством сербский "Спартак" провел 15 матчей, в которых одержал 5 побед, потерпел 9 поражений и 1 раз сыграл вничью. В турнирной таблице чемпионата Сербии клуб занимает 11-е место, набрав 16 очков по итогам 14 туров. На данный момент команда не может победить в четырех матчах национального первенства подряд.

До "Спартака" Кержаков возглавлял кипрский клуб "Кармиотисса", который он тренировал с 8 февраля по 1 апреля нынешнего года. В России специалист работал в клубе "Пари Нижний Новгород", который в сезоне-2021/22 занял 11-е место в чемпионате страны, также он возглавлял томскую "Томь". В период игровой карьеры Кержаков выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". Вместе с "Зенитом" футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, двукратным обладателем суперкубка страны. В составе "Севильи" россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка Испании и суперкубка страны.