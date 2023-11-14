Вяльбе считает, что лыжники не должны чувствовать себя комфортно в сборной России

Глава Федерации лыжных гонок России подчеркнула, что у членов национальной команды нет проблем с мотивацией

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Лыжники, состоящие в сборной России, не имеют проблем с мотивацией и не должны чувствовать себя комфортно. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Отсутствие мотивации у спортсменов? Я думаю, что это только два человека - Юлия Ступак и Сергей Устюгов, которые занимаются индивидуально. Мы не пытаемся их переубеждать, они взрослые состоявшиеся спортсмены, могут тренироваться самостоятельно, принимать решения. Если им самостоятельно тренироваться удобнее, комфортнее, лучше, то ради бога", - сказала Вяльбе.

"В целом проблемы с мотивацией нет в команде. Кроме двоих человек, которые были в группе у Маркуса Крамера, понятно, что у него совсем другой подход к людям, он все-таки со своей немецкой точки зрения, было как-то слишком по-домашнему. Наши тренеры более жесткие, наверное, этим ребятам не совсем здесь комфортно. Но в сборной, кстати, вообще не должно быть комфортно, - добавила она.

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 25 октября член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Эрик Рёсте сообщил норвежскому телеканалу NRK, что санкции в отношении российских спортсменов остаются в силе на сезон-2023/24.