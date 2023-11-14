14 ноября, 13:36
Мировой футбол

Российский футбольный союз выдвинул ЦСКА на премию УЕФА

Лауреаты будут объявлены весной 2024 года

ТАСС, 14 ноября. Московский ЦСКА стал номинантом на получение премии Grassroots Awards, которую ежегодно вручает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

ЦСКА был выдвинут на премию как лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола. Всего РФС направил пять проектов развития массового футбола для участия в премии. В их число также вошли "Металлург" из Челябинской области как лучший любительский футбольный клуб, а также три проекта - "Футбол - моя жизнь" (лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья), "Надежда" (лучший образовательный проект) и "Футбольные мамы" (лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлеченных в массовый футбол). Все пять номинантов являются победителями конкурса "Россия - футбольная страна".

УЕФА ежегодно вручает премию Grassroots Awards, она посвящена развитию массового футбола. Лауреаты премии будут объявлены весной 2024 года. 

Теги:
Мировой футбол
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