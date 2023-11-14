Футболиста Дани Алвеса отправили под суд в Испании по делу о насилии

Дата слушаний пока не назначена

МАДРИД, 14 ноября. /ТАСС/. Бразильский футболист Дани Алвес отправлен под суд в Испании по делу о предполагаемом сексуальном насилии. Об этом сообщила пресс-служба Высшего суда Каталонии.

По ее информации, юридическая инстанция решила начать "судебные слушания в отношении футболиста" из-за событий, которые, как предполагается, произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны. Дата слушаний пока не назначена.

Ранее суд постановил заключить спортсмена под стражу без права выхода под залог на время расследования дела.

Алвесу 40 лет, с июля 2022 года он выступал за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).