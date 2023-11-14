14 ноября, 14:13
Олимпиада-2024 в Париже

Почти половина парижан считают проведение Олимпийских игр в городе неудачным решением

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года

ТАСС, 14 ноября. Около 44% жителей Парижа высказали негативное мнение о решении провести Олимпийские игры 2024 года в столице Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Odoxa, которые приводит агентство Reuters.

Главными проблемами, связанными с проведением предстоящей Олимпиады, опрошенные называют вопросы транспорта и безопасности. Отмечается, что в 2021 году доля парижан, которые были недовольны проведением Олимпийских игр в Париже, составляла лишь 22%. Сейчас же, как говорится в материале, больше половины парижан рассматривают вариант покинуть регион на время проведения соревнований.

В опросе приняли участие 1 207 жителей Парижа и 1 005 жителей других регионов Франции, 65% из которых считают, что провести предстоящие Олимпийские игры в Париже было хорошей идеей.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение об участии российских спортсменов еще не принято, его могут принять ближе к началу соревнований. 

Теги:
Олимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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