Буше обошел Ягра по числу заброшенных шайб в составе хоккейного клуба "Авангард"

Американский форвард забросил 94-ю шайбу в составе омской команды

ТАСС, 14 ноября. Американский нападающий омского "Авангарда" Рид Буше забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали".

Форвард отличился в первом периоде встречи. "Северсталь" ведет после первых 20 минут матча со счетом 2:1.

Буше выступал за "Авангард" в сезоне-2020/21, став победителем Кубка Гагарина. Затем он перешел в ярославский "Локомотив", однако вернулся в омский клуб в июне 2022 года. Теперь на его счету 94 заброшенные шайбы за "Авангард" в регулярных чемпионатах и плей-офф, он стал лучшим снайпером клуба среди легионеров, обойдя по этому показателю чешского нападающего Яромира Ягра, который защищал цвета омской команды в 2004-2005 и 2008-2011 годах, отличившись 93 раза. Ягр является вторым лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" (1991, 1992), олимпийским чемпионом (1998) и двукратным чемпионом мира (2005, 2010).