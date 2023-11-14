14 ноября, 14:51
Фиджитал-спорт

Первый в Чувашии фестиваль по фиджитал-спорту открылся в Чебоксарах

Мероприятия будут проходить с 14 по 28 ноября

ЧЕБОКСАРЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Более 20 команд принимают участие в первом республиканском мультиспортивном фестивале по фиджитал-спорту в Чувашии. Спортивные мероприятия будут проходить с 14 по 28 ноября, сообщили ТАСС в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова (ЧГУ).

"В Чувашском госуниверситете дали старт первому мультиспортивному фестивалю по фиджитал-спорту в республике. На фестиваль подали заявки 23 команды от школ, колледжей и вузов Чувашии. Мероприятия будут проходить с 14 по 28 ноября", - отмечается в сообщении.

В вузе поясняют, что соревнования состоятся 25-26 ноября по четырем дисциплинам: по фиджитал-футболу и тактической стрельбе, ритм-симуляторам программ Beat Saber VR и Just Dance 2022. Перед этим пройдут тестовые игры.

"Фактически эти соревнования представляют собой новую дисциплину, где участники сначала соревнуются перед экраном, а затем переносят свои навыки на поле, ринг или автодром. Участники фиджитал-спорта должны быть не только мастерами компьютерных игр, но и физически подготовленными спортсменами. Это спорт будущего, которое уже наступило", - цитируют в сообщении ректора ЧГУ Андрея Александрова.

Фестиваль проходит при поддержке Минэкономразвития Чувашии. Помимо вуза, организатором является администрация города Чебоксар. Проект реализуется благодаря победе студенческого совета ЧГУ в конкурсе грантов.

Фиджитал-спорт - новый вид спорта на стыке киберспортивных и классических дисциплин, победа в котором достигается по результатам суммы очков. Ключевым мероприятием фиджитал-спорта в России станет турнир "Игры будущего", который состоится в Казани в 2024 году. 

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Фиджитал-спорт
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